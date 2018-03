TV-Konzern: RTL trotzt schwierigen Werbemärkten

Der Betriebsgewinn stieg allerdings nur dank eines Immobilienverkaufs, wie RTL bereits im November angekündigt hatte. In den 1,5 Milliarden Euro enthalten ist ein Sondergewinn von 94 Millionen Euro, weil das Unternehmen sich von Gebäuden in Paris trennte. Steigende Ergebnisbeiträge kamen von den Sendern in Deutschland und aus dem Produktionsgeschäft.