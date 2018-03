Urteil in Belgien: Gericht verbietet Facebook Sammeln von Nutzerdaten

BrüsselEin Gericht in Belgien hat Facebook aufgefordert, das Sammeln von Daten seiner belgischen Nutzer zu beenden und aus seiner Sicht illegal erworbene Daten zu löschen. Andernfalls werde eine Strafe von 250.000 Euro pro Tag verhängt, an dem die Anordnung nicht erfüllt ist, berichtete die Zeitung „De Standaard“ am Freitag. Das Gericht habe damit die Feststellung einer Privatsphären-Kommission bestätigt, wonach das soziale Netzwerk Daten seiner Nutzer ohne deren Zustimmung sammelt.