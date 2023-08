„Weltmarktführer Innovation Day“ 2023 Wie die Energiewende zum Erfolg wird

von Nele Husmann 11. August 2023

Der Klimawandel stellt die Gesellschaft vor komplexe Herausforderungen. Auf dem Weltmarktführer Innovation Day am 14.9. in Erlangen diskutieren Unternehmer, Wissenschaft und Politik den Weg in eine nachhaltigere Zukunft.