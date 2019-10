Kevin Plank CEO von Under Armour tritt nach 23 Jahren ab

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour leitet einen Wechsel an seiner Konzernspitze ein. Der bislang für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand Patrik Frisk (56) wird ab 1. Januar 2020 den Chefposten von Unternehmensgründer Kevin Plank (47) übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ankündigte. Frisk kam 2017 zu Under Armour, zuvor leitete er die Geschäfte der Schuhfirma The Aldo Group.