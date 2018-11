Künstliche Intelligenz : Wie Algorithmen betrügerische Mitarbeiter entlarven

New YorkMitarbeiter großer US-Unternehmen fingieren immer wieder auf kuriose Weise Spesen. Ein Geschäftsreisender zum Beispiel hat seinen Hund in ein Tierheim gebracht – und stellte dies als Hotelkosten in Rechnung. Ein anderer Mitarbeiter belastete die Firmenkreditkarte mit Yoga-Kursen, die er als Unterhaltung von Kunden deklarierte. Ein dritter, der ein kleines Vermögen in einem Striptease-Club ausgegeben hatte, reichte die Kosten als Geschäftsessen in einem Steakhouse ein.