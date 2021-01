Lee Jae Yong: Samsung-Erbe akzeptiert Haftstrafe wegen Korruption

Samsung-Nachkomme Lee Jae Yong will gegen seine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis in einem Korruptionsfall keine Berufung einlegen. Sein Anwalt Injae Lee teilte am Montag mit, der als Mitglied der Unternehmerfamilie und Vizevorsitzender von Samsung Electronics einflussreiche Manager akzeptiere das Urteil des hohen Gerichts von der vergangenen Woche mit Demut. Die Staatsanwaltschaft erwog aber kurz vor Ablauf der Einspruchsfrist noch, ob sie ihrerseits das Oberste Gericht anrufen werde. Sie hatte in dem Wiederaufnahmeverfahren neun Jahre Haft für Lee gefordert.