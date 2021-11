Medienbericht: Immer mehr deutsche Firmen nutzen europäisches Aktienrecht

Durch die Erweiterung des Dax auf 40 Mitglieder seien nun 14 SE-Konzerne im wichtigsten Börsenindex vertreten, heißt es in dem Bericht. Doch nur noch vier davon hätten noch einen paritätisch besetzen Aufsichtsrat: Allianz, BASF, E.ON und SAP. „Die meisten Unternehmen gehen den Schritt, um die Mitbestimmung in Aufsichtsräten zu umgehen“, wird IMU-Experte Sebastian Sick zitiert. „Sie schließen damit zugleich die Anwendung der Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen aus.“