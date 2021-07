Lebemann

Windhorst weiß seinen Reichtum zu zelebrieren, nennt eine 74-Meter-Yacht sein Eigen, die ihn immer dort erwartet, wo er gern in See stechen will. An Bord lädt er schon mal zu Gesellschaften. Er ist ein versierter Weinkenner, sagen Geschäftspartner.

Bild: imago images