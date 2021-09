Einreise-Quarantäne in China „Der zehnte Tag ist der schwierigste“

„Der Alltag fühlt sich ganz normal an“, erzählt die Juristin. Eine Maske müsse sie nur in der U-Bahn, in Krankenhäusern und etwa in Einkaufszentren tragen. Viele würden wieder entspannt mit Schutzmaßnahmen umgehen. Mittlerweile ist sie zu ihrem Arbeitsplatz im Distrikt Jing´an zurückgekehrt. Auch Andreas Feege hat mittlerweile die Quarantäne verlassen: „Das Leben kann dann wieder beginnen“, schreibt er.



