Die Geschäftsführung des Unternehmens aus Baden-Württemberg bindet die Mitarbeiter stärker in die Produktentwicklung ein. CEO Michael Schwabe möchte damit erreichen, dass gute Ideen nicht auf der Strecke bleiben. Außerdem will er den Angestellten des Zulieferers die Sorge vor der Transformation der Branche nehmen – und zeigen: Es kann Spaß machen, sich für „sein“ Unternehmen zu engagieren und es in die Zukunft zu führen.