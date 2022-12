KI in Fahrzeugen Kommt bald die autonom fahrende Kehrmaschine?

Für die selbstfahrenden Kehrmaschinen integriert Bucher Kameras und Sensoren in die bestehenden Fahrzeuge, außerdem einen Bordcomputer, der mit einer Umgebungskarte ausgestattet ist. Damit ist auch klar: Je komplexer die Umgebung, desto größer ist die Herausforderung für die Maschine. „In geschlossenen Bereichen ist das mit dem autonomen Fahren deutlich einfacher umzusetzen“, sagt Iltanen. Dabei geht es um Firmengelände, um Tunnel, Häfen, große Parkplätze oder Freizeitparks. Aber die Königsdisziplin bleibt die Straßenreinigung. Die bringt neben der anspruchsvollen Umgebung noch ein weiteres Problem mit sich: Die Kunden sind meist kommunale Unternehmen, Flughäfen und Industriebetriebe. „Und die sind zwar interessiert an autonomen Maschinen, aber naturgemäß auch sehr vorsichtig“, so Iltanen.



Interessiert an der Entwicklung ist etwa Fabian Fehn. Er leitet die Geschäftseinheit Reinigung bei der Stadtreinigung Hamburg, von seinen etwa 1000 Mitarbeitern bedient etwa jeder Fünfte in seinem Arbeitsalltag Maschinen. Er begrüßt den technologischen Fortschritt. „Die Arbeit wird effizienter, die Energieauslastung besser, und menschliches Versagen fällt weg“, sagt er. Entsprechend nimmt er gerne jedes Pilotprojekt mit, an dem sich die Hamburger beteiligen können. Sein Eindruck von diesen ist bisher aber durchwachsen: „Autonom fahren und autonom sauber machen, das funktioniert.“ Aber andere Aspekte würden bei autonomen Reinigungsmaschinen oft nicht mitgedacht. „Jede Maschine nimmt etwas auf, das aber irgendwann auch wieder raus muss.“ Diese Funktionen seien oft noch nicht autonom. Und die Abfallablageorte seien oft weit von den eigentlichen Reinigungsbereichen weg. „Das Problem hat auch noch niemand behoben.“