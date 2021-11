Mainzer Weltmarktführer Hoffnung auf den nächsten Megatrend: biegbares Glas made in Germany

Schott bezeichnet sich selbst als aktuell führend auf diesem Markt, auch weil man die Technologie besser beherrsche als die Konkurrenz – zumindest noch. In der Produktion braucht Schott einen großen Tank mit einer zähen Masse aus Rohstoffen. Maschinen ziehen daraus eine hauchdünne Schicht von 30 und 40 Mikrometer, also ein Durchmesser wie ein Haar. So, als würde man mit einem scharfen Messer die oberstes Schicht beim Honig abstreichen, „nur eben bei 1400 Grad und absolut präzise“, sagt der Schott-Chef. Anschließend erkaltet das Glas, wird zurecht geschnitten und in die Welt verschickt, wo es beispielsweise Samsung heute in seinen Smartphones verbaut. In welchen, darüber schweigt Schott.