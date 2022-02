„Stadt der Weltmarktführer“ versus „The Länd“ Der kuriose Streit um neue Ortsschilder in Wertheim

Das Hin und Her zwischen Stadt und Land ist inzwischen mehr als eine Provinzposse. Die Anekdote aus Baden-Württemberg zeigt, was so alles schieflaufen kann in der Wirtschaftsförderung, wenn sich Behörden und Politik nicht einig sind – und was man daher besser nicht macht.



Wertheim, das ist eine idyllische Kommune mit gut 24.000 Einwohnern. Die Autobahn A3 und damit eine der Hauptverkehrsadern der Bundesrepublik ist nur wenige Kilometer entfernt. Bis zum Frankfurter Flughafen dauert es mit dem Auto gerade einmal eine Stunde. Und in Wertheim, wo die Tauber in den Main mündet, haben gleich neun „Weltmarktführer“ ihren Hauptsitz. Das sollte sich auch im Stadtnamen wiederfinden, so lautete noch im Sommer der Vision der Stadt. Es hätte mehr als ein kleiner Werbegag werden sollen. Fachkräfte wollte Wertheim so anziehen, die lokalen Unternehmen und damit ihre Weltmarktführer unterstützen. Die wiederum begrüßten die Idee ausdrücklich, wie die WirtschaftsWoche berichtete.