Standort Polen „Über die Jahre sind hier mehr als 60.000 Arbeitsplätze entstanden“

WirtschaftsWoche: Herr Pustelnik, das deutsche Familienunternehmen Miele hat angekündigt, weltweit 2000 Arbeitsplätze abzubauen. Ab 2027 sollen die Waschmaschinen ausschließlich in der Region Lodz in Polen gebaut werden. Sie sind der stellvertretende Bürgermeister von Lodz, zuständig für Wirtschaftsfragen: Was macht Lodz, was macht Polen für Miele attraktiv?

Adam Pustelnik: Miele wurde eher von globalen Trends getrieben. Nach meiner Wahrnehmung litt das Unternehmen unter steigenden Kosten aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette, unter Energiekosten und dergleichen. In der Vergangenheit gab es viele Fälle, in denen westliche Unternehmen beschlossen, einige Arbeitsplätze von westlichen Standorten nach Polen zu verlagern. Dass Unternehmen ihre Produktionsstätten in den Osten verlagern, ist ein allgemeines Phänomen. Die gesamte US-Wirtschaft leidet seit Jahrzehnten unter der Abwanderung von Arbeitsplätzen aus dem Rust Belt nach China. Heutzutage sind die Appalachen kein industrielles Zentrum der USA mehr, die Arbeitsplätze sind nach China abgewandert. Die USA haben begonnen, sich zu einer von Finanzdienstleistungen abhängigen Wirtschaft zu entwickeln. Das gesamte Modell hat sich geändert.