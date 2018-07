Nach anhaltender Kritik: Raiffeisen-Schweiz-Chef Gisel tritt zum Jahresende zurück

ZürichDer Chef der Schweizer Raiffeisengruppe nimmt seinen Hut. Patrik Gisel werde sein Amt per Jahresende niederlegen, erklärte die Bankengruppe am Mittwoch. Er war in Zusammenhang mit der Debatte um die Geschäfte seines Vorgängers Pierin Vincenz als dessen Stellvertreter in die Kritik geraten.