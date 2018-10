Nach längerer Krankheit: Langjähriger Trumpf-Chef Berthold Leibinger gestorben

StuttgartDer frühere Chef des Technologie-Unternehmens Trumpf, Berthold Leibinger, ist tot. Er starb am Dienstag nach längerer Krankheit in seiner Heimatstadt Stuttgart, wie das Unternehmen mitteilte. Der mit zahlreichen Erfindungen bekannt gewordene Leibinger wäre am 26. November 88 Jahre alt geworden.