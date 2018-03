Samsung-Erbe: Erneu Haftbefehl gegen Lee Jae-yong beantragt

Samsung soll hohe Summen an Unternehmen und Stiftungen der Park-Vertrauten Choi Soon-sil gezahlt und im Gegenzug politische Unterstützung für die Fusion zweier Konzerntöchter vor zwei Jahren erhalten haben. Kritiker sahen in der Fusion eine Stärkung der Gründerfamilie. Lee ist der Sohn des schwer erkrankten früheren Konzernchefs Lee Kun-hee. Der Sohn war am Montag erneut von den Ermittlern verhört worden. Südkoreas größter Konzern hatte die Vorwürfe der Korruption bestritten.