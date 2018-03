Staatskonzern: Bahn-Chefaufseher Felcht geht nach acht Jahren

BerlinNach acht Jahren gibt Utz-Hellmuth Felcht sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bahn ab. Der 71-Jährige leitete am Mittwoch in Berlin zum letzten Mal die Sitzung des Kontrollgremiums. Seinen Rückzug zum 31. März hatte er bereits im November angekündigt. Nachfolger soll der bisherige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Odenwald, werden. Das war am Dienstag aus Regierungskreisen bekanntgeworden. Odenwald soll im April gewählt werden.