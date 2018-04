Steve Wozniak : Apple-Mitgründer schließt aus Protest sein Facebook-Konto

Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt am Dienstag und Mittwoch vor Mitgliedern des US-Kongresses zum laufenden Datenskandal in seiner Firma aus. Das Unternehmen steckt im Zusammenhang mit der Privatsphäre von Nutzern in der schlimmsten Krise seit der Gründung des Netzwerks 2004. Es gibt Vorwürfe, eine mit dem Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump verbundene Firma könnte auf unlautere Weise erhaltene Daten benutzt haben, um Wahlen zu beeinflussen. Facebook hat technische Veränderungen angekündigt, um Datenschutzbedenken Rechnung zu tragen.