Unzufriedenheit im Job Fünf Millionen Deutsche haben innerlich gekündigt

Im europäischen Vergleich liegen die Deutschen beim Thema Agilität zurück: So glauben hierzulande nur zehn Prozent der Mitarbeiter, dass ihr Unternehmen über die richtigen Arbeitsmittel, Prozesse sowie die richtige Einstellung verfüge, um schnell auf geschäftliche Anforderungen zu reagieren. Dagegen halten in Großbritannien 13 Prozent ihr Unternehmen für agil, in Spanien 15 Prozent und in Frankreich 16 Prozent.

Eine verpasste Chance. Laut Studie sind bei agilen Unternehmen 43 Prozent der Befragten emotional hoch gebunden, während es bei nicht agilen Unternehmen nur sechs Prozent sind. Laut Gallup liegt das auch daran, dass in agilen Unternehmen die Feedback-Frequenz von Führungskräften an ihre Mitarbeiter höher ist. Chefs haben dementsprechend nach wie vor einen hohen Einfluss auf die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz.