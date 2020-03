US-Paketdienst UPS macht Carol Tomé zur neuen Chefin

Der US-Paketdienst UPS holt mit Carol Tomé eine Frau an seine Führungsspitze. Die frühere Finanzchefin der US-Baumarktkette Home Depot übernimmt den Chefposten am 1. Juni von David Abney, wie United Parcel Service (UPS) am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Abney werde den Übergang begleiten, seine Aufgaben schrittweise niederlegen und Ende 2020 nach 46 Jahren aus dem Konzern ausscheiden.