Allianz Finanzchef stellt für 2019 mehr Gewinn in Aussicht

Die Kosten will Terzariol weiter drücken. Die Kostenquote in der Sachversicherung könne nicht nur 2018, sondern jedes Jahr um 0,3 Prozentpunkte sinken. Der Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz GI will Terzariol eine einheitliche Aufwands-Ertrags-Quote (Cost-Income-Ratio) vorgeben. „Auch hier gilt: Wir wollen besser werden.“ Die Folgen einer erhöhten Produktivität für die Mitarbeiterzahl will Terzariol möglichst gering halten, indem die Ziele erst nach und nach erreicht werden müssen: „Wir haben kein Problem damit, uns ein wenig Zeit zu lassen, wenn diese aus sozialer Sicht besser ist.“