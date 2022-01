Schutz gegen Hackerangriffe „Die Cyberversicherer ziehen die Daumenschrauben an“

Sie sprachen von drei Schrauben, an denen die Versicherer drehen …

Der dritte Punkt sind die Voraussetzungen, unter denen überhaupt versichert wird. So ähnlich wie beispielsweise bei Feuerversicherungen für Unternehmen die Existenz einer Sprinkleranlage vorgeschrieben sein kann, gibt es auch konkrete Vorgaben zur Absicherung der IT in Unternehmen, die von den Versicherern in größerem Umfang eingefordert werden.