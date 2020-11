Vielfalt Siemens Energy beschließt Frauenquote und ernennt Diversitäts-Vorständin

Die Koalition im Bund hatte sich vergangene Woche auf eine Frauenquote in Vorständen geeinigt. Maria Ferraro sagte am Montag: „Diversität ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt.“ Vielfältige Teams leisteten mehr. Bei der Siemens AG war sie von Dezember 2019 bis April 2020 Chief Diversity Officerin, allerdings nicht auf Vorstandseben. Seit Mai 2020 ist sie Finanzvorständin bei Siemens Energy.