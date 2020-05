US-Finanzinvestor: KKR steigt bei der TV-Sendergruppe Pro Sieben Sat 1 ein

In der Branche wird spekuliert, ob die italienische Mediaset ihren Anteil beim bayerischen Fernsehkonzern künftig weiter aufstocken will. Der neue ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean hält sich bedeckt zu einer engeren Kooperation bis hin zu einer möglichen Fusion mit Mediaset. „Zuerst muss ich wissen, was genau geplant ist“, sagte Beaujean jüngst. „Dann schauen wir uns das an, werten das aus und sagen entweder Ja oder Nein zu einem vernünftigen Vorschlag.“ Derzeit gebe es keine strategischen Gespräche.