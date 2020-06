US-Notenbank: Fed ergänzt ihr Firmenanleihen-Programm

Die US-Notenbank Fed will ihr Mitte Mai aufgelegtes Notfallprogramm zum Aufkauf von Unternehmensanleihen mit einer zusätzlichen Struktur ergänzen. Wie die Notenbank am Montag mitteilte, will sie dabei ein Portfolio zusammenstellen, das sich an einem breit angelegten Marktindex von US-Firmenanleihen orientiert.