Versicherer Allianz will Dividenden jährlich steigern

Die Allianz will ihren Aktionären künftig jährlich steigende Dividenden auszahlen. Die Ausschüttung je Aktie solle zumindest um fünf Prozent über dem Vorjahreswert liegen, teilte der Versicherer am Donnerstag mit. Diese Regelung gelte bereits für die Dividende des Geschäftsjahres 2021. Darüber hinaus gebe die Allianz überschüssiges Kapital auf flexible Weise an die Anteilseigner zurück, etwa über Aktienrückkäufe.