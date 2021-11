Versicherungen: Garantiezins auf Lebensversicherungen soll 2023 bei 0,25 Prozent bleiben

Der ab nächstem Jahr auf 0,25 Prozent sinkende Garantiezins auf Lebensversicherungen soll auch 2023 auf diesem Niveau liegen. „Nicht zuletzt in Anbetracht der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Coronapandemie sehen wir derzeit keine Anzeichen für eine spürbare Erholung der Zinsen in naher Zukunft“, begründete der Vorstandschef der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Herbert Schneidemann, am Montag die Empfehlung.