Wohnmobiltest Hymer Exsis I 578: Freiheit, die an der Gebrauchsanweisung endet

All diese Komponenten kann man am getesteten Exsis I 578 gut erläutern. Dieses Hymer-Fahrzeug ist ein sogenanntes vollintegriertes Wohnmobil. Die gelten als Königsklasse unter den Reisemobilen, auch was den Preis angeht. Vollintegrierte bieten einen nahtlosen Übergang vom Fahrerhaus in den Wohnbereich. So entsteht durch eine optimale Platzausbeute maximaler Komfort. Diese Typen sind somit für lange Urlaubsreisen mehr geeignet.