Das Entsetzen in Chefetagen und Personalabteilungen muss groß gewesen sein, als der aktuelle Engagement Index des US-Meinungsforschungsinstituts Gallup erschien. Nur 16 Prozent der Deutschen identifizieren sich stark mit ihrem Arbeitgeber.

Doch während Unternehmen aufgebracht nach den Gründen für so viel Gleichgültigkeit suchen und Strategien entwickeln, die Mitarbeiter emotional enger an sich zu binden, können vier Forscherinnen der Colorado-State-Universität diesem Ergebnis durchaus Positives abgewinnen. Denn sie kommen in einer kürzlich veröffentlichten Studie zu einem ganz anderen Ergebnis: Hohe Identifikation mit dem Arbeitgeber kann durchaus negative Folgen haben.