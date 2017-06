Bild vergrößern Saks-Off-5th-Geschäft in Toronto. Bild: AP

Durch den Start der amerikanische Edel-Outlet-Kette Saks Off 5th sollen in diesem Jahr mehr als 300 Arbeitsplätze in Deutschland entstehen, kündigt Wolfgang Link, Europa-Chef des kanadischen Mutterkonzerns Hudson‘s Bay Company (HBC) an.