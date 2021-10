Apple: Christliche und islamische Inhalte aus Apple-Store in China gelöscht

Apple antwortete zunächst nicht auf Anfragen dazu. Das Unternehmen Pakistan Data Management Services, die eine App namens „Quran Majeed“ anbietet, sagte, sie warte auf mehr Informationen von der chinesischen Internetbehörde, wie das Programm wieder angeboten werden könne. Es wird in China von fast einer Million und weltweit von rund 40 Millionen Menschen genutzt. „Wir versuchen herauszufinden, welche Dokumentation nötig ist, um die Zustimmung der chinesischen Behörden zu erhalten, damit die App wieder angeboten werden kann“, sagte ein Abteilungsleiter der in Karachi ansässigen Firma in einer E-Mail.