Aufschwung: IWH-Institut erwartet nur noch 2,2 Prozent Wachstum in diesem Jahr

Das Institut warnt vor anhaltenden Gefahren für den Aufschwung. Risiken ergäben sich daraus, „dass das deutsche Verarbeitende Gewerbe in besonderem Maß in internationale Produktionsketten eingebunden und deshalb von den derzeitigen Störungen der Produktionsketten besonders betroffen ist“, betonten die Forscher angesichts des Mangels an Halbleitern und vielen anderen Vorprodukten, worunter etwa die Autobauer leiden. „Ferner ist nicht auszuschließen, dass durch neue Mutationen des Coronavirus Eindämmungsmaßnahmen notwendig werden könnten, die auch den wirtschaftlichen Erholungsprozess erneut verzögern.“