Außenhandel: US-Handelsdefizit steigt vor Wahl auf höchsten Wert seit 14 Jahren

Das US-Handelsdefizit ist im August so hoch ausgefallen wie seit 14 Jahren nicht mehr. Die Importe übertrafen die Exporte um 67,1 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist ein Plus von 5,9 Prozent zum Vormonat und der höchste Wert seit August 2006.