Bank of Japan: Japans Notenbank zu weiterer Lockerung der Geldpolitik bereit

Nach montagelangem Gezerre hatten sich die USA und China Mitte Dezember auf ein erstes Teilabkommen in ihrem Handelsstreit geeinigt. Hoffnungen setzt Kuroda auch auf die olympischen Spiele, die im Sommer in Tokio stattfinden. Man sollte „nicht zu pessimistisch“ sein, was die Impulse des sportlichen Großereignisses für die Wirtschaft angehe.