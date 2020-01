Banken: Citi schafft 2.500 Stellen für Programmierer

Der Citi-Geschäftsbereich ICG verfügt inzwischen bereits über 23.000 Tech-Spezialisten. Verstärkung sucht die Bank nun in London, New York, Shanghai, Toronto, Dublin, Tel Aviv sowie in Pune und Chennai in Indien sowie in Tampa, Florida. 2020 sollen die Technologieinvestitionen der Citigroup zu Einsparungen von bis zu 600 Millionen Dollar verhelfen.