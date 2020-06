Banken: Credit Suisse-Chef: Geschäft geht „in die richtige Richtung“

„Die ersten Anzeichen, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, waren eigentlich recht vielversprechend und gehen in die richtige Richtung“, sagte Konzernchef Thomas Gottstein in einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation auf einer Anlegerkonferenz. „In der zweiten März-Hälfte hatten wir eindeutig viel Stress im System, aber im April beruhigten sich die Dinge eindeutig, und im Mai und Juni sind sie weiterhin recht robust.“