Schweizer Großbank: Credit Suisse legt bestes Quartalsergebnis seit fünf Jahren vor

Credit Suisse hat die Sanierung dagegen bereits unter Gottsteins Vorgänger Tidjane Thiam abgeschlossen. Der Ivorer hatte seinen Posten in Zusammenhang mit einer Beschattungsaffäre Mitte Februar abgegeben. Der als bodenständig geltende Gottstein ist in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zu seinem glamourösen Vorgänger. Den ersten Akzent setzte der frühere Investmentbanker mit einem Kreditprogramm der Schweizer Banken für die an der Coronakrise leidenden Mittelständler, an dessen Entwicklung er maßgeblich beteiligt war.