Bankenregulierung: EZB überwacht künftig bei Banken Einhaltung der Verbriefungsregeln

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird künftig bei den von ihr kontrollierten Geldinstituten die Einhaltung der europäischen Regeln für Verbriefungen überwachen. Die Aufseher würden sicherstellen, dass die Banken die EU-Vorschriften zum Verbot von Wiederverbriefungen, zum Risiko-Selbstbehalt und zur Transparenz beachten, teilte die EZB-Bankenaufsicht am Freitag in Frankfurt mit. In den kommenden Monaten will sie genau definieren, wie sie diese Aufsichtsaufgaben erfüllen will. Weitere Details würden dann mitgeteilt.