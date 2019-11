Biotechfirma: Forschungsvorstand verlässt Morphosys

Seine Stelle wird nicht neu besetzt, die Forschungsorganisation soll künftig in das Segment klinische Entwicklung integriert werden, das von Entwicklungsvorstand Malte Peters geleitet wird. Enzelberger war bereits seit 2002 bei Morphosys in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Unternehmens tätig, bis er 2017 in den Vorstand aufrückte.