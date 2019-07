Biotechnologieunternehmen: Morphosys beteiligt sich an Vivoryon Therapeutics

BerlinMorphosys will sich mit bis zu 15 Millionen Euro an dem in Halle ansässigen biopharmazeutischen Spezialisten Vivoryon Therapeutics beteiligen. Der Schritt solle im Zuge einer für Ende des Jahres vorgesehenen Kapitalerhöhung erfolgen, teilte das im MDax notierte Biotechnologieunternehmen mit. Hintergrund hierfür sei eine Vereinbarung beider Firmen, in deren Rahmen Morphosys eine exklusive Lizenzoption für die niedermolekularen QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon im Bereich der Onkologie erhalten habe.