Biotechunternehmen: Biontech winkt beschleunigte US-Zulassung von Corona-Impfstoff

Das deutsche Biotechunternehmen Biontech und sein Partner Pfizer können bei Erfolg mit ihrem Coronavirus-Impfstoffprojekt mit einer beschleunigten Zulassung in den USA rechnen. Zwei Impfstoffkandidaten von Biontech, BNT162b1 und BNT162b2, erhielten von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten „Fast-Track“-Status, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Es sind die in der Entwicklung am weitesten vorangeschrittenen Coronavirus-Impfstoffkandidaten von insgesamt vier aus dem Projekt.