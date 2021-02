Bonität: S&P hebt Ratingausblick der Deutschen Bank an

Die Einstufung für die AT-1-Papiere hob S&P bereits am Freitag um eine Stufe auf „BB-“ von „B+“ an. AT1-Papiere werden unter bestimmten Umständen auf das Eigenkapital einer Bank angerechnet, da sie bei Unterschreiten bestimmter Kapitalquoten in Kernkapital umgewandelt werden. Im Ernstfall haften also die Gläubiger für die Verluste einer Bank mit.