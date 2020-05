Britische Großbank: HSBC verliert am Goldmarkt 200 Millionen Dollar an nur einem Tag

Die britischen Großbank HSBC hat im März an nur einem Tag rund 200 Millionen Dollar am Goldmarkt verloren und damit so viel, wie die Bank und andere große Goldmarkt-Akteure typischerweise im Segment im ganzen Jahr verdienen. Grund der am Mittwoch bezifferten Einbußen waren dramatische Preisdivergenzen zwischen wichtigen Goldhandelszentren.