Bundesanleihen: Bankenbranche sieht in Renditeanstieg Zeichen der Zinsnormalisierung

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe war am Mittwoch erstmals seit Anfang Mai 2019 wieder über die Marke von null Prozent gestiegen. Sie rentierte zuletzt bei plus 0,017 Prozent. Wegen der Aussicht auf baldige Zinserhöhungen in den USA stieg auch die Rendite der vergleichbaren US-Staatsanleihe an.