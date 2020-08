Chinesischer Fintech-Konzern: Ant Financial drängt vor Börsengang in die Konsumfinanzierung

Ant Financial arbeitet aktuell an einem der größten Börsengänge aller Zeiten. Ende Juli hatte der Konzern offiziell mitgeteilt, dass dieser an der Shanghaier Börse Star und der Hongkonger Börse stattfinden soll. Ant Financial wurde zuletzt mit mehr als 200 Milliarden Dollar bewertet und ist damit das am höchsten bewertete Fintech-Unternehmen der Welt. Insider hatten zuletzt gesagt, der lange erwartete Börsengang könnte über 20 Milliarden Dollar schwer werden.