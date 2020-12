Chip-Zulieferers: Siltronic-Führung empfiehlt Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Globalwafers

Großaktionär Wacker Chemie hat sich verpflichtet, seine 30,8-Prozent-Beteiligung an Globalwafers zu verkaufen. Wacker hatte die Tochter Siltronic 2015 an die Börse gebracht und seine Mehrheit wenig später abgegeben, weil dem Familienkonzern das Auf und Ab in der Wafer-Branche zu riskant war.