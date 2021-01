Chipbranche: Globalwafers gibt Siltronic-Aktionären zwei Wochen mehr Zeit für Annahme des Übernahmeangebots

Am Montag machte sie den Siltronic-Aktionären klar, dass es keinen zweiten Anlauf geben werde, wenn die Pläne scheiterten: Dann würde Globalwafers „stattdessen alternative Wachstumspläne verfolgen, die sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befinden“. In den nächsten drei Jahren werde es auch keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Siltronic geben, im Zuge dessen Globalwafers ein weiteres Kaufangebot vorlegen müsste. Damit gibt Hsu das Signal: Es lohne sich nicht, auf eine spätere, höhere Abfindung zu spekulieren.