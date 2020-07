Christian Olearius and Max Warburg: Insider: M.M. Warburg-Eigner stellen Degussa Bank zum Verkauf

Die in Frankfurt ansässige Degussa Bank gehörte einst dem Edelmetallkonzern Degussa (Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt). 2006 erwarb eine Investorengruppe um Olearius und Warburg das Geldhaus von der niederländischen Großbank ING. Den beiden gehört auch die Mehrheit an der Hamburger Privatbank M.M. Warburg, die in den Cum-Ex-Steuerskandal verwickelt ist.