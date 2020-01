Commerzbank -Tochter: Comdirect verdreifacht ihren Gewinn – Dividende steigt um zehn Prozent

Dem Hedgefonds Petrus Advisers hatten die Frankfurter am Ende einen deutlichen Aufschlag gezahlt, nachdem er sich monatelang gegen einen Verkauf seiner Aktien gesträubt hatte. Nun hält die Commerzbank mehr als 90 Prozent an der Comdirect und sie kann die restlichen Anteilseigner zwangsabfinden („Squeeze-Out“). Mit Hilfe der Comdirect will die Commerzbank stärker auf das Online- und Smartphone-Banking setzen. Zudem verspricht sie sich 150 Millionen Euro an Einsparungen.